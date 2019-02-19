Свердловский бюджет будет финансировать реставрацию храмов, находящихся в собственности церкви

Правительство Свердловской области может получить полномочия финансировать из бюджета реставрацию объектов культурного значения, находящихся в собственности религиозных организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект рассмотрел и одобрил сегодня комитет заксо по социальной политике. В документах к законопроекту поясняется, что речь идет только об ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. При этом имеются в виду только те принадлежащие религиозным организациям объекты, где непосредственно осуществляются религиозные обряды – то есть о старинных, но действующих храмах.

В пояснительной записке говорится, что средства будут выделяться в пределах лимитов, которые заложены в областном бюджете 2019 года на деятельность по охране объектов культурного наследия в целом.

Депутаты законопроект поддержали, однако председатель комитета Вячеслав Погудин заметил, что культурное наследие области столь велико, что у региональных властей и сейчас не всегда хватает средств на их охрану, а расширение полномочий правительства в этой сфере приведет к тому, что эту статью расходов в бюджете наверняка придется увеличивать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

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