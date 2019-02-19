«По статистике родители общаются с ребенком 8 минут в день»: глава гороно рассказала, почему дети попадают в плохие компании

Директор департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, как дети попадают в плохие компании. «Родители школу обвиняют, мол, это вы научили. На самом деле этот выбор сделал ребенок сам на основе своих ценностей. Безусловно, и школа, и семья в этом смысле виноваты, потому что не сформировали картину мира. Но к школе надо относиться только как к части жизни. Я не помню, где я видела эту цифру, но она меня неприятно поразила: по статистике, в среднем родитель подростка общается со своим ребенком восемь минут в день. Пришел ребенок с уроков, его спросили, что он получил в школе, дальше он уходит в соцсети или свою комнату, изолируется от родителей. У нас возникает ощущение, что у него все нормально, но что внутри него творится, многие не знают», ‒ сказала Сибирцева.

Она подчеркнула: школа не всегда определяет дальнейшую судьбу ребенка, а вот семья, друзья и увлечения должны занимать большую часть его жизни. «Масса возможностей, которые мы как родители должны для него создать, и где-то ребенок обязательно будет успешен, и тогда у него будет в жизни все хорошо, потому что у него будет место, где он востребован, и пространство для отработки психологических практик по взаимодействию с миром и самим собой. А к школе нужно относиться как к тому, что пройдет. Она существует как социальный институт последние 250 лет, возможно, что она скоро исчезнет вовсе, все идет к тому, что образование будет индивидуальным. Запомните, что школа ‒ это просто форма получения знаний и социального опыта», ‒ сказала она.

Отдельно Екатерина Сибирцева высказалась по поводу помощи детям с «домашкой» и по поводу своего отношения к репетиторам. «Целые темы на форумах про это. Запомните: не надо делать домашние задания с ребенком. Вы же не враг своему ребенку. Ранжируйте приоритеты. Если он пришел за помощью ‒ помогите, но не надо писать за него прописи. Сначала мы должны делать за ребенка, потом вместе с ним, потом ‒ он сам. Если вы все время будете делать за него ‒ это плохо. Надо помогать, только когда просят. Если он не просит, значит, справляется сам. Если много плохих оценок, можно спросить, нужна ли помощь. Но не нужно перегибать палку, пытаться сделать так, чтобы было только «пять». Мы не ради оценок в школу ходим и не ради медали учимся, ‒ напомнила Сибирцева. ‒ Что касается репетиторов ‒ это порочная практика, хотя иногда они нужны. Представьте, случилась беда, вы сломали ногу, а вам надо на работу идти. Без костыля никак. Но когда нога зажила, надо ее разрабатывать ‒ и если мы не начнем ходить, костыли так и останутся. Репетитор ‒ это именно оно. Ребенок должен делать сам, восполнив пробел с помощью репетитора. Дети ‒ прекрасные манипуляторы. Задаешь после урока вопрос: «Что-нибудь поняли»? И обязательно найдется один, который поднимет руку и скажет, что не понял ничего. Вообще. И дома он точно так же говорит: «Вообще не понимаю математику». Наша задача ‒ родителя и учителя ‒ конкретные вопросы из ребенка вытянуть, чтобы потом отправить к педагогу разобраться с этими моментами, если тот сам до ребенка еще не дошел».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

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