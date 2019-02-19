Рутинизация насилия, инфантилизм и манипуляторство: эксперты рассказали, откуда берутся конфликты между учителями и школьниками

На общегородском родительском собрании жители Екатеринбурга вместе с экспертами рассуждали, откуда берется агрессия педагогов по отношению к ученикам, и наоборот ‒ жестокость детей в адрес учителей. Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин рассказал, как дети манипулируют взрослыми. «Есть книжка Джона Доббсона «Непослушный ребенок», всем советую ее найти. Там говорится, что дети ежедневно проверяют взрослых на один предмет: а имеют ли они право ими командовать? На этом пути любой ребенок любого педагога может вывести за 13 мгновений из равновесия», ‒ сказал Забродин.

По его словам, истории, которые попадают на YouTube, где учителя применяют силу к ученикам, скорее, печальное недоразумение. «Это все равно что врач в ответ на хамство пациента выпишет не то лекарство. Это то же самое, что педагог поднимет руку или голос на ученика», ‒ сравнил он.

Глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала: чтобы такого не происходило, чтобы не было профессионального выгорания, учителя проходят аттестацию и раз в три года учатся чему-то новому ‒ с точки зрения не только знаний, но и коммуникативных навыков. «Ярких случаев психологического насилия над ребенком я бы много не назвала. Они есть, но порог у каждого свой. Один как насилие воспримет, другой ‒ не заметит. Вот пример. Идет мама с ребенком, он споткнулся, она ему ‒ даже не задумываясь: «Под ноги смотри!». Это психологическое насилие или нет? Мы этой фразой говорим, что ты собой не владеешь. Мы унижаем ребенка таким образом? Или создаем безопасные условия? Точно так же и на уроке. Тут, конечно, очень важно вступать в диалог с учителем, если у вас есть опасения. Тревожность в обществе есть по этому поводу, но вы должны понимать, что мы видим зачастую в СМИ самые вопиющие случаи, которые к тому же не всегда соответствуют действительности, и поэтому родители перед первым классом впадают в полуобморочное состояние ‒ как ребенок в школу пойдет? На самом деле не все так страшно. В советское время буллинг был более распространен, чем сегодня, и намного хуже был развит уровень коммуникации между детьми, чем сейчас».

Забродин напомнил, что дети бывают жестоки. «К сожалению, с точки зрения физиологии, дети лишены чувства сострадания. Оно появляется лет в 15-16, а с учетом повсеместной акселерации и инфантилизма эти чувства вообще могут возникнуть только после 20-25 лет. Все время опекать и опекать, в хорошем смысле слова», ‒ подсказал он родителям екатеринбургских школьников.

К тому же, по его словам, за последние 25 лет произошла «рутинизация насилия». «Об этом в 1995 году говорил известный психотерапевт, профессор М.М. Решетников. Он говорил, что большие претензии мы можем предъявлять к СМИ, к телеканалам. До 1995 года обычный ребенок с экрана видел 2-3 эпизода насилия, а начиная с 1995 года это количество увеличилось в сотни раз, и мы видим последствия сегодня. Когда из-за того, что мальчик не дал поносить одежду, его просто взяли и убили между гаражами ‒ это и есть рутинизация насилия. В школе, дома. Не видеть этого мы не можем, мы должны это предвидеть. Надо думать, всегда думать», ‒ предупредил врач.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

«По статистике родители общаются с ребенком 8 минут в день»: глава гороно рассказала, почему дети попадают в плохие компании. / Свердловский бюджет будет финансировать реставрацию храмов, находящихся в собственности церкви. / В Первоуральске в доме, где обрушилась стена, будет выполнена дополнительная экспертиза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»