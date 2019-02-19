«Может, он пьет, а формально на больничном?» – депутат-заводчанин усомнился в надежности электронных документов

Для кого-то забавный, а для кого-то очень серьезный разговор состоялся сегодня на заседании комитета заксо по социальной политике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступила управляющий ГУ СРО Фонда соцстраха Елена Альшиц, которая рассказала о внедрении в регионе электронных больничных листов. Депутатов от Нижнего Тагила Владимир Радаев выразил опасение, что электронный больничный, как и обычный, можно купить в случае сговора недобросовестного работника и недобросовестного врача или подделать. «Может, он там пьет, или уже месяц на себя работает и для кого-то цемент возит, а формально – на больничном?" – забеспокоился представитель одного из крупнейших промышленных предприятий.

Несмотря на то, что представитель соцстраха убеждала депутата, что электронные больничные даже более надежны, чем обычные, так как при закрытии больничного врач удостоверяет цифровой бюллетень своей электронной подписью, до конца сомнения депутата так и не развеялись. Кроме того, как считает Радаев, есть и другая опасность: предприятие может быть атаковано компьютерными вирусами, которые могут уничтожить огромное число документов, и хорошо, если где-то сохранятся бумажные копии.

Тем не менее, с начала 2019 года в Свердловской области выдано уже 22 800 электронных больничных.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 19.02.19

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