Суд обязал бывшего мэра Камышлова, осужденного за растрату, вернуть 14,6 млн рублей в бюджет

Прокуратура взыскала с бывшего главы Камышлова Михаила Чухарева 14,6 миллионов рублей в пользу муниципального бюджета. Ранее чиновник был признан виновным в растрате при переселении граждан из аварийного жилья, но отделался отстранением от должности и штрафом. Теперь Чухареву придется возместить нанесенный ущерб.

Скандальная история со строительством двух домов для переселенцев в Камышлове случилась в 2014 году. На исполнение муниципального контракта были выделены средства «Фонда ЖКХ», областного и городского бюджетов. При этом деньги были потрачены полностью, а вот новостройки оказались сданы в неполноценном виде – без электричества, водопровода и канализации, без внутренней отделки. Изначально сумма «недоделок» оценивалась в 18,3 миллиона рублей, затем ущерб снизился до 14,6 миллиона.

В декабре 2017 года Михаил Чухарев был осужден за превышение должностных полномочий. Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей и лишил права занимать должности во власти сроком на три года. Параллельно с уголовным делом против экс-мэра прокуратура обратилась в Камышловский городской суд с иском о взыскании ущерба. В июне 2016 года по заявлению надзорного органа был наложен арест на имущество чиновника.

Чухарев пытался обжаловать вердикт в Свердловском областном суде. В апелляции он указал, что по решению Арбитражного суда с подрядной организации уже взысканы неправомерно полученные деньги за фактически не выполненные работы. Но судебная коллегия облсуда оставила решение Камышловского суда без изменений, а жалобу бывшего мэра – без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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