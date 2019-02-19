На дублере Сибирского тракта автобус столкнулся с фурой (ФОТО)

На трассе при подъезде к Екатеринбургу сегодня столкнулись автобус и фура, еще несколько легковушек раскидало по трассе. Всего в городе за день случилось более полусотни ДТП.

«В районе 20-го километра дублера Сибирского тракта фура лежит в кювете. Примерно через пять километров – еще несколько ДТП с легковушками, кого-то на отбойник выбросило, кого-то – на обочину. По жертвам непонятно, вроде бы около всех машин ходят люди», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» очевидец. По его словам, на коротком отрезке дороги, вероятно, произошло несколько аварий с легковушками – сначала он заметил три разбитые машины, через километр – еще две машины – одну легковушку на обочине и внедорожник в районе разделительной полосы.

В пресс-группе УГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что сегодня на Тюменском тракте (дублер Сибирского тракта – его часть) примерно в 10:43 столкнулись автобус и грузовик Scania. В ДТП пострадавших нет. Добавим, на видео, которое предоставил очевидец, заметно, что фура все еще находится в кювете. В других авариях, судя по всему, жертв также нет, в ГИБДД сообщения не поступали.

Всего к этому часу с полуночи в ГИБДД поступило 56 сообщений об авариях.

Екатеринбург, служба информации

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