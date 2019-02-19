Свердловские пожарные спасли уставшую сову (ФОТО)

Пожарным из Нижних Серег пришлось спасать сову. В службу поступил звонок от местных жителей, которые рассказали, что помощь требуется хищной птице, сидящей третий день на территории школы № 1. Спасатели выехали на место и действительно обнаружили там сову.

Как рассказал заместитель начальника 273-й пожарно-спасательной части Алексей Екимовских, на громкие звуки она не реагировала, было видно, что птица очень устала и обессилела от голода. «Соблюдая меры предосторожности, пожарные взяли сову, посадили в коробку и привезли на территорию пожарной части. Там спасатели накормили ее свежим мясом, дали ей отдохнуть и отпустили в лес», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

ФОТО ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Нижние Серги, Елена Сычева

Нижние Серги. Другие новости 19.02.19

В Екатеринбурге закрывается единственный на Урале бутик Dior. / В мэрии Екатеринбурга назначен начальник департамента информатизации. / В свердловский фонд капремонта приехала московская ревизия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»