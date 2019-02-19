Лабрадор Инга из екатеринбургского аэропорта отправилась искать взрывчатку на Камчатку (ФОТО)

В кинологической службе аэропорта Кольцово расстались с ценным сотрудником – лабрадор по кличке Инга переведена на новое место работы. Полуторагодовалая ищейка накануне отправилась в Петропавловск-Камчатский, чтобы поступить на службу в местном аэропорту.

В обязанности Инги входит розыск взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Этой работой собака успешно занималась в Екатеринбурге в течение года. На Камчатке ее специализация не изменится. Инга станет вторым четвероногим представителем команды кинологической службы аэропорта Елизово, сообщили в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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