Екатеринбуржец добился в суде отмены штрафной ставки по кредиту

Житель Екатеринбурга с помощью судебной апелляции добился отмены штрафных процентов и снижения вдвое кредитной ставки по займу.

Евгений оформил кредит в «Микрокредитной компании НВЗЕ» в марте 2018 года. Мужчина взял в долг 600 тысяч рублей на 18 месяцев под 60% годовых и под залог квартиры. До июля заемщик исправно платил по договору, но затем финансовое положение его семьи ухудшилось. В результате Евгений и его супруга платить меньше, чем было оговорено. Микрокредитная организация за просрочку оплаты долга вдвое увеличила кредитную ставку – до 120%. Такой пункт был прописан в условиях договора, заключенного с заемщиком. В июле компания отправила Евгению уведомление с новым графиком погашения платежей.

Мужчина в ответ подал иск в Орджоникидзевский районный суд, указывая на нарушение его потребительских прав. Он просил, чтобы микрокредитная фирма оставила прежнюю процентную ставку. Суд выполнил требования истца лишь частично, обязав компанию снизить ставку до 92,821% годовых. Но это решение снова не устроило Евгения. Екатеринбуржец подал апелляцию в Свердловский областной суд, где указал, что проценты подлежат начислению лишь на непогашенную сумму займа, а не как указано в решении райсуда – на сумму займа полностью.

«Судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к выводу, что суд первой инстанции руководствовался положениями ФЗ «О потребительском кредите». Убедившись, что условие заключенного сторонами договора о полной стоимости займа, равной 120 % годовых, противоречит требованиям закона, суд уменьшил процентную ставку до предельного значения полной стоимости потребительских кредитов, рассчитанных для договоров с обеспечением в виде залога, заключенных в первом квартале 2018 года. Однако судебная коллегия с таким решением не согласилась. 60 % годовых, на которые в результате просрочки уплаты долга увеличилась процентная ставка, являются мерой ответственности. В состав полной стоимости кредита они не включаются, и, не являясь процентами за пользование кредитом, не могут участвовать в определении размера ежемесячного платежа, тем более на будущие периоды. Они подлежат начислению на просроченную задолженность», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Таким образом, апелляционный суд признал требования истца обоснованными, а новый график платежей от кредитора – незаконным. Евгений с семьей будет возвращать долг по первоначальной ставке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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