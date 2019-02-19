«Был пьян и глуп», – в Екатеринбурге задержан подозреваемый в лжеминировании

В Екатеринбурге по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в том, что он сообщил о минировании в магазине. По данным глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 18 февраля. Сообщение поступило днем на телефон «112».

«Полиция выставила оцепление, во взаимодействии со службами безопасности торговых точек была проведена эвакуация, чтобы исключить возможную опасность для посетителей и персонала. В общей сложности в срочном порядке вынуждены были изменить свои планы и выйти на улицу 1250 человек», – отметил полковник Горелых. Подозреваемым в ложных сообщениях о минировании оказался житель Екатеринбурга 1987 года рождения по имени Максим. Мужчина признался в содеянном, и сказал, что был пьян и глуп.

«Сыщики ФСБ и МВД сработали оперативно и вычислили его. Когда за ним пришли, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, задержанный – охранник коммерческого предприятия, ранее он был судим за причинение умышленного вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего. Десятилетний срок Максим отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, освободился в 2016 году. Стоит отметить, что только с начала 2019 года благодаря взаимодействию ФСБ и полиции Свердловской области удалось задержать 18 «специалистов» по запугиванию граждан криминальными сообщениями о минированиях различных объектов, большая часть из них – это люди с девиантным поведением», – прокомментировал Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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