В уральском поселке гаишник на служебной машине сбил ребенка

В поселке Артемовского района инспектор ДПС на служебной машине сбил ребенка. Мальчик неожиданно для полицейского выбежал на проезжую часть.

Авария произошла накануне в 17:55 напротив дома по улице Красные Орлы в селе Покровском. «По предварительным данным, инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем «Лада Гранта», двигался по маршруту патрулирования и допустил наезд на девятилетнего ребенка, перебегавшего проезжую часть справа налево. Мальчик выбежал на дорогу неожиданно для водителя из-за снежного вала. Сотрудник ГИБДД пытался предотвратить наезд, но избежать этого не удалось», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские оказали мальчику первую помощь и вызвали неотложку, ребенка доставили в больницу Артемовского с травмами различной степени тяжести. В ГУ МВД также отметили, что сотрудник ГИБДД был на службе, в форменном обмундировании. Его проверили на содержание алкоголя в крови, результат отрицательный. В территориальном ОВД по факту ДТП назначена проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение.

Асбест, служба информации

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