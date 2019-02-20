В Каменске-Уральском приставы опечатали ТРЦ: он не был введен в эксплуатацию

В Каменске-Уральском судебные приставы опечатали здание бывшего кинотеатра «Юбилейный», переформатированного под ТРЦ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, бизнесмены – собственники земли и здания – предоставляли помещения здания в аренду. При этом у них отсутствовало разрешение на эксплуатацию объекта, в связи с чем суд решил, что объект является местом повышенной опасности. Арендаторам приставы вручили требования освободить арендуемые помещения. Входные группы здания были опечатаны и опломбированы судебными приставами.

Жители Каменска-Уральского в соцсети «Однокласники» между тем вспоминают, что кинотеатр «Юбилейный», открытый в 1968 году, неоднократно награждался переходящим Красным знаменем как лучший в Свердловской области. В 2011 году кинотеатр был закрыт, а здание продано в частные руки. Новые владельцы решили сделать в нем ТРЦ.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 20.02.19

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