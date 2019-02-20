Участковый из Екатеринбурга получил взятку в 15 тысяч и отправился в колонию

В Екатеринбурге вынесли приговор участковому, который получил взятку от нелегального мигранта. 15 тысяч рублей обойдутся полицейскому в 4,5 года колонии.

За получение взятки осужден бывший участковый уполномоченный ОП № 15 УМВД России по Екатеринбургу Евгений Тагильцев. Он хотел за деньги помочь гражданину Таджикистана. 8 февраля прошлого года мигрант обратился к знакомому с просьбой вернуть паспорт, который у него забрали в ходе рейда по поиску нелегалов. Знакомый иностранца рассказал эту историю Тагильцеву, после чего полицейский решил, что на этой ситуации он может заработать. Полицейский сообщил гражданину Таджикистана, что вернет паспорт и закроет административное дело за 15 тысяч рублей. Мигрант согласился, а 12 февраля пришел в полицию и сдал участкового.

В тот же день иностранец в здании ОП № 15 отдал взятку участковому, которого задержали сотрудники службы собственной безопасности. Тагильцева уволили из полиции, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил участковому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. При этом посредник, который помогал в передаче взятки, тоже осужден – в июле его решением суда отправили в колонию общего режима на 3 года.

Екатеринбург, служба информации

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