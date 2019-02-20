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Среда, 20 февраля 2019, 14:03 мск

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S7 заплатит пассажирке, опоздавшей на стыковочный рейс, больше 87 тысяч

Авиакомпания S7 Airlines заплатит своей пассажирке больше 87 тысяч рублей. Женщина опоздала на стыковочный рейс по вине перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, пассажирка S7 вместе с дочерью должны были лететь из Екатеринбурга в Куала-Лумпур со стыковками в Москве и Дохе. Однако рейс до российской столицы задержали на три часа, и на следующий самолет, соответственно, пассажирки с Урала тоже опоздали. Авиакомпания не предоставила им ни гостиницу, ни питание, ни место для размещения багажа. В итоге за проживание в московском отеле, еду и камеру хранения пассажиркам пришлось оплатить больше 7,5 тысячи рублей. Кроме того, женщине пришлось дополнительно потратиться и на гостиницу в Куала-Лумпуре.

После путешествия свердловчанка попробовала взыскать все потраченное с авиакомпании, однако ее жалобу оставили без внимания. Тогда она обратилась в Верх-Исетский суд. Он удовлетворил иск частично, присудив выплату в 87 тысяч 868 рублей (включая неустойку, расходы на юриста и компенсацию морального вреда). Представители S7 с решением инстанции не согласились и обратились в Свердловский областной суд, но он оставил предыдущее решение без изменений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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