S7 заплатит пассажирке, опоздавшей на стыковочный рейс, больше 87 тысяч

Авиакомпания S7 Airlines заплатит своей пассажирке больше 87 тысяч рублей. Женщина опоздала на стыковочный рейс по вине перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, пассажирка S7 вместе с дочерью должны были лететь из Екатеринбурга в Куала-Лумпур со стыковками в Москве и Дохе. Однако рейс до российской столицы задержали на три часа, и на следующий самолет, соответственно, пассажирки с Урала тоже опоздали. Авиакомпания не предоставила им ни гостиницу, ни питание, ни место для размещения багажа. В итоге за проживание в московском отеле, еду и камеру хранения пассажиркам пришлось оплатить больше 7,5 тысячи рублей. Кроме того, женщине пришлось дополнительно потратиться и на гостиницу в Куала-Лумпуре.

После путешествия свердловчанка попробовала взыскать все потраченное с авиакомпании, однако ее жалобу оставили без внимания. Тогда она обратилась в Верх-Исетский суд. Он удовлетворил иск частично, присудив выплату в 87 тысяч 868 рублей (включая неустойку, расходы на юриста и компенсацию морального вреда). Представители S7 с решением инстанции не согласились и обратились в Свердловский областной суд, но он оставил предыдущее решение без изменений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

Мэрия Екатеринбурга: нехватка школ связана с финансовым просчетом областных властей. / Профильная комиссия ЕГД тайно приняла решение по референдуму о храме (ДОКУМЕНТ). / Охранника, которого обвиняют в избиении владельца ТЦ «Эма», выпускают из СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»