ВУЗ-банк проводил незаконные операции с деньгами вкладчицы

В Екатеринбурге суд обязал ВУЗ-банк выплатить клиентке компенсацию за незаконные операции с ее вкладом. Еще в 2015 году клиентка коммерческой организации по совету менеджера положила больше 660 тысяч рублей на вклад под 18% годовых. С ней подписали договор «Супер займ», по которому счет открывался в ООО «Факторинговая компания «Лайф». При этом женщина полагала, что она все еще является вкладчицей ВУЗ-банка. Обе структуры в тот момент входили в фининституты группы «Лайф», напоминает «Новый День». Клиентка банка не подписывала распоряжения на перевод денег в другое коммерческое предприятие, но ВУЗ-банк все равно перевел всю сумму на счет в ФК «Лайф».

Когда женщина узнала об этом, написала претензию о возврате денег. Однако в ФК «Лайф» на нее не ответили, но перечислили вкладчице часть суммы ‒ чуть больше 238 тысяч рублей. Остальное ей пришлось взыскивать через Ленинский райсуд Екатеринбурге. На слушании представитель ВУЗ-банка настаивал на том, что стороны согласовали все существенные условия договора, а на счет истца каждый месяц поступали деньги в счет уплаты процентов.

Однако суд не нашел подтверждения того, что женщина подписывала распоряжение о переводе денег в другое кредитное учреждение. Это расценили как нарушение ст. 854 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, копии платежных поручений не были подписаны вкладчицей.

«Суд признал действия ВУЗ-банка незаконными и обязал ответчика выплатить клиентке убытки – 422 982 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами – 179 400 рублей, компенсацию морального вреда – 1 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 100 000 рублей; расходы на представителя – 8 000 рублей. Также в доход местного бюджета с ответчика взыскана государственная пошлина – 9 523 рубля», ‒ сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Банкиры пытались оспорить это в вышестоящем суде, однако и там согласились с доводами истца и оставили решение первой инстанции без изменений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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