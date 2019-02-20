В платных клиниках Екатеринбурга кончилась вакцина от кори

В коммерческих медучреждениях Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. Об этом «Новому Дню» рассказали пациенты сразу нескольких клиник. «Хотели привить детей от кори, паротита и краснухи, но ни комбинированной вакцины, ни по отдельности нет. Обзвонили несколько платных больниц – нигде нет. Говорят, все передали в муниципальные», ‒ сказала агентству жительница Екатеринбурга.

Информацию подтвердили в «Здоровье 365», уточнив, что ожидают поставку вакцины «Приорикс» (импортного производства, сразу от всех трех заболеваний) в марте. «Если добудем», ‒ добавили там.

В «УГМК-здоровье» сообщили, что вакцин также нет: «От кори вообще не ставим, все вакцины в муниципальную сферу передали».

Вакцины от краснухи нашлись в «Парацельсе» и «Докторе плюс». «Комбинированной вообще нет. Ждали еще осенью, что будет если не импортная, то хотя бы российский аналог, но не поступило ничего», ‒ сообщили в последнем.

Между тем, как пояснил «Новому Дню» главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, проблем с вакцинами от кори в городе нет. «Вакцина против кори предусмотрена Национальным календарем РФ, она бесплатная. Напомню, что календарь предусматривает вакцинацию от кори в год и шесть лет, а также до 35 лет, если ранее человек не был привит, ‒ сказал он. ‒ Вакцина поступает на территорию согласно планам и заявкам, а также по эпидпоказаниям. Проблем с вакциной нет».

Также Александр Харитонов уточнил, что в муниципальных поликлиниках есть и аналоги «Приорикса».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

Присяжные признали виновным верхотурца, который сжег соседей вместе с домом. / ВУЗ-банк проводил незаконные операции с деньгами вкладчицы. / S7 заплатит пассажирке, опоздавшей на стыковочный рейс, больше 87 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»