В Реже ищут водителя, который ночью сбил человека и скрылся

Полиция Режа ищет неизвестного водителя, который сегодня ночью сбил человека и уехал.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОМВД по Режевскому району, сегодня в 06:00 сотрудники приемного отделения ГАУЗ СО «Режевская Центральная районная больница» сообщили в полицию о том, что к ним привезли пациента с травмами, полученными в результате ДТП. Установлено, что авария случилась около 00:40 возле дома на улице Чкалова, 8. Неизвестный водитель сбил 45-летнего мужчину и уехал.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД нашли следы, предположительно от легковой машины. Однако понять, оставил ли эти следы тот автомобиль, что сбил мужчину, невозможно. Госавтоинспекция ОМВД России по Режевскому району просит всех, кому что-либо известно об этой аварии, позвонить по телефонам: 8 (34364) 3-13-87 – инспектор по розыску ОГИБДД по Режевскому району; 8 (34364) 3-23-61 – дежурная часть или 02. Анонимность гарантируется.

Реж, служба информации

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