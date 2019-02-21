Администрация Екатеринбурга заказала проект парка Энгельса с новыми деревьями и освещением

В Екатеринбурге реконструируют парк Энгельса. Там должны появиться освещение, дренажная система, несколько зон отдыха.

Администрация Екатеринбурга на сайте госзакупок разместила документацию к аукциону на создание проекта обновления парка. Зеленая зона на пересечении улиц Малышева и Бажова занимает 2,14 га и сейчас там нет освещения, никакого функционального зонирования, места отдыха никак не организованы, не решена проблема с весенним затоплением, тротуар и плитка разрушены. Требует обновления и деревья с кустарниками. Соответственно новым проектом все эти проблемы должны быть решены.

Подрядчик должен придумать, как провести в парке дренажную систему, разработать схему нескольких зон отдыха, включая детскую и спортивную площадки и велодорожки. Указывается, что необходимо предотвратить вымывание земли с газонов, обустроить защитную дренажную полосу на стыке тротуара и газона, установить новые люки с логотипом Екатеринбурга. В проекте нужно предусмотреть выкорчевывание старых деревьев и посадку новых, кроме того, деревья и кустарники надо рассадить так, чтоб они перекрывали доступ в парк автомобилям. Парк должен стать доступным для маломобильных людей. А кроме того, необходимо придумать, как парк будет использоваться зимой и как его украшать к Новому году. Здесь появятся освещение и навигация.

Администрация города выделяет на проектные работы 926 тысяч рублей. Подрядчик должен подготовить и согласовать три эскиза до декабря 2019 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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