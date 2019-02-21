Почти 40% свердловских мужчин не служили в армии

В Свердловской области 61% служили в армии. Это почти совпадает со средним показателем по России ‒ 62%. «В региональном рейтинге Средний Урал оказался на 45-м месте. Для сравнения, соседняя Республика Башкортостан заняла седьмое место в рейтинге, там в армии служили 75% мужчин», ‒ рассказали аналитики HeadHunter.

При этом мужчины по-разному относятся к тому, как влияет прохождение службы на дальнейшую карьеру. Каждый пятый из отслуживших считает, что полученные на службе навыки в работе никак не помогают. Большинство же – 75% ‒ отмечают, что этот опыт так или иначе оказался полезным. «Чаще всего армейские навыки пригождаются специалистам сферы безопасности, высшему менеджменту и госслужащим, реже всего – ученым и преподавателям, ИТ-специалистам и маркетологам», ‒ сказали в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.19

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