Невьянская прокуратура заблокировала сайты с продажей фальшивых трудовых книжек

Невьянский городской суд по требованию прокуратуры запретил десять интернет-сайтов, предлагающих купить поддельные трудовые книжки. В фальшивых документах указывался необходимый стаж работы без реального трудоустройства. Также торговцы предлагали внести корректировки в уже существующий у гражданина документ.

Поскольку изготовление, сбыт и использование поддельных документов – это уголовное преступление, прокуратура подала иск о включении обнаруженных сайтов в реестр запрещенных сетевых адресов на территории РФ. Суд удовлетворил требования надзорного органа, после чего Роскомндазор заблокировал незаконные сайты.

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 21.02.19

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