ГИБДД готовит массовые рейды на День защитника Отечества

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей о профилактических рейдах, которые состоятся в ближайшие выходные. Инспекторы будут ловить пьяных за рулем. Проверки охватят всю центральную часть города и его отдаленные районы. «Несмотря на праздничное настроение, ко всем нарушителям ПДД будут применены самые строгие меры воздействия в рамках административного и уголовного законодательства», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что только за январь 2019 года сотрудники ГИБДД остановили 188 нетрезвых автомобилистов. В отношении 35 пьяных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель повторно попался на нарушении, против него возбуждается уголовное дело. Максимальное наказание за пьяное вождение – три года лишения свободы с потерей водительских прав.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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