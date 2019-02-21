В Екатеринбурге люди выстроились в часовую очередь ради бесплатной еды (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга сегодня открылся новый ресторан. Владельцы позвали желающих поесть бесплатно – и люди устроили давку. В помещении до сих пор лежит строительный мусор.

Очередь в ресторане за бесплатными обедами

Ресторан должен был открыться в полдень, более сотни человек заранее столпилсиь у дверей заведения общепита. Открытие задержалось на несколько минут. Как рассказали ожидающие, когда двери распахнулись, началась давка. Затем люди выстроились в шеренги внутри и стали ждать, когда им дадут тарелку с едой. «Мы пришли посмотреть», – скромно комментировали некоторые.

В разгар рабочего дня подошли студенты, женщины и мужчины среднего возраста. Людей не смутило, что им предлагают обедать фактически на стройплощадке – убрать стройматериалы и строительный мусор владельцы ресторана не успели. Что говорят любители халявы – смотрите на видео.

Екатеринбург, служба информации

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