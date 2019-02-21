В Екатеринбурге птичья «вертячка»: голуби могут быть опасны для людей

Жительница Екатеринбурга Екатерина Николаева на своей странице в фейсбуке рассказала, что в городе началось массовое заболевание голубей. По словам девушки, которой уже приходилось спасать стрижей и ворон, речь идет о болезни Ньюкасла или азиатской чуме птиц. «Вирусное заболевание, которым могут заразиться и домашние птицы, в том числе декоративные. У пораженной птицы развивается пневмония, энцефалит и постепенно отказывают внутренние органы. Из-за энцефалита идет поражение ЦНС, и птицу вот так вот загибает. Лечить бесполезно. Тем более голубя. Не подбирайте таких птиц, ведь голубь может быть переносчиком орнитоза, более того, даже Ньюкасл может вызывать у людей гриппоподобные симптомы и конъюнктивит», ‒ написала она и опубликовала фотографию голубя, пораженного вирусом.

Информацию подтверждают и эксперты. Больных голубей не стоит трогать. «Птичья вирусная инфекция, иначе называемая «вертячка». Лечению на этой стадии не поддается, а на других стадиях ее и не опознаешь. Для людей инфекция малоопасна, но, особенно при пониженном иммунитете, у человека в результате контакта с больной птицей может развиться конъюнктивит. К больной птице лучше не прикасаться, особенно детям», ‒ сообщила «Новому Дню» научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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