За год в свердловские суды пытались пронести 900 единиц оружия

Свердловские приставы в 2018 году выявили более 5 тысяч запрещенных предметов, которые граждане пытались пронести в здание суда. Среди них оказалось 900 единиц огнестрельного и газового оружия и 970 колющих и режущих предметов, сообщили в пресс-службе УФССП региона.

В ведомстве напомнили, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества и предметы, ими начиненные. Также запрещается огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда, подчеркнули в службе приставов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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