Екатеринбуржцы заблокировали улицу Вайнера в попытке увидеть Тимати (ФОТО)

Популярный российский исполнитель Тимати сегодня приехал в Екатеринбург. Здесь некоторое время назад рэпер открыл ресторан, где специалитетом стали бургеры. Техническое открытие прошло в декабре, а сегодня состоится официальное, напоминает «Новый День». В честь этого сам Тимати будет готовить еду на Вайнера рядом с заведением и раздавать ее всем желающим.

Около пяти часов вечера на пешеходную улицу стали приходить люди, желающие бесплатно поесть и увидеть фронтмена лейбла Black Star. Сейчас движение по Вайнера затруднено из-за огромного скопления горожан.

При этом, как передает корреспондент «Нового Дня», полицейских довольно мало. Даже на митингах, которые куда менее многочисленны, сотрудников правоохранительных органов бывает больше.

Добавим, что самого Тимати пока нет ‒ его ждут позже. Екатеринбуржцев развлекают аниматоры.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.02.19

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