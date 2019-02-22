Медики из Серова наказаны то, что сдали медкарты в макулатуру

В Серове оштрафован главный врач больницы, фельдшер которой сдала в качестве макулатуры карточки пациентов.

В декабре 2018 года кафедральный собор в Серове объявил акцию по сбору макулатуры. 2 декабря в пункте сбора, открытом для всех желающих, горожане обнаружили 69 медицинских карт. В них были данные пациентов стационарного отделения за 2012-2013 годы, в карточках – все персональные данные, включая диагнозы, состояние здоровья, поводы для обращения, сведения о лечении, исследованиях и т.д. Как оказалось, сдать карточки как макулатуру решила фельдшер, документы она взяла из архива.

Серовская городская прокуратура в адрес главного врача ГБУЗ «Серовская городская больница» внесла представление об устранении выявленных нарушений. По ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации, доступ к которой ограничен» главврач оштрафован на 4 тысячи рублей. Фельдшер привлечена к дисциплинарной ответственности, ей был объявлен выговор. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, все карточки собрали и отдали обратно в архив больницы. Постановление суда в законную силу не вступило.

Серов, служба информации

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