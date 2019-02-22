Жители Урала теперь могут смотреть сверхкачественное 4К-телевидение бесплатно

Ведущий уральский оператор связи «Планета» в 2019 году предоставляет своим клиентам уникальную услугу – бесплатный просмотр телеканалов в формате 4K Ultra HD. Таким образом «Планета» намерена ознакомить как можно большее количество жителей региона с современным телевидением максимально высокого качества.

Как сообщают в «Планете», сверхчеткое телевидение 4К Ultra HD последовательно завоевывает рынок. Доля продаж телевизоров с ультравысоким разрешением составляет уже 25 процентов. Поставщики телевизионного контента модернизируют свои платформы вещания. Это значит, что скоро многие телеканалы начнут показывать в четыре раза четче. Но провайдеры телевидения в настоящее время не балуют своих клиентов разнообразием 4К-контента. Телеканалов пока немного, и стоимость их высока.

Напомним, оператор связи «Планета» одним из первых в России реализовал телевизионное вещание в формате сверхвысокой четкости, собрав полноценную коллекцию из разнообразных 4К-телеканалов. Зрители смотрят в 4К зрелищные фильмы, любимые телешоу, русский экстрим, зарубежные модные показы, медитативные программы и многое другое.

Директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев пояснил: «Для многих операторов найти источник вещания, организовать прием сигнала, а затем передать по сети тяжелый контент в 4К – настоящая проблема. Пока другие ищут решения, наши клиенты уже больше года получают на своем экране наилучшую картинку из возможных сегодня. Мы никак не модифицируем сигнал любого из наших 320 телеканалов – изображение доставляется до клиента в исходном оригинальном качестве. Разница при просмотре очевидна. А чтобы наши земляки сами оценили качество – весь 2019 год мы показываем дорогой и редкий 4К-контент бесплатно. У нас есть что посмотреть».

Бесплатно смотреть телеканалы сверхвысокой четкости могут пользователи современных 4К-телеприставок «Планеты». Помимо максимально возможного качества изображения, приставки обладают передовым интерфейсом со встроенными сервисами паузы, перемотки, недельного архива телепередач и возможностью устанавливать дополнительные приложения.

Как отметили в «Планете», до конца текущего года возможность смотреть телевидение вообще без приставки появится для любых телевизоров под управлением Android.

Больше о 4К-телевидении можно узнать на сайте «Планеты» или по телефону: 8-800-7-555-051.

Екатеринбург, служба информации

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