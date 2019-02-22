Под Екатеринбургом смешали с грязью и снегом 60 кг свежих яблок (ФОТО)

Очередной совместный рейд Россельхознадзора и таможни по оптовым базам Екатеринбурга закончился обнаружением «санкционки». В среду на одном из складов ревизоры изъяли партию свежих яблок весом около 60 килограммов.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, фрукты были без сопроводительных документов и со следами перемаркировки. То есть продукция была незаконно ввезена на территорию России.
Согласно законодательству, товар с неустановленным происхождением должен быть изъят и уничтожен. Свежие яблоки раздавили на полигоне отходов.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 22.02.19
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