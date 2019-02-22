российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 февраля 2019, 10:35 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Администрация Екатеринбурга закроет парковку на 13 дорогах

В администрации Екатеринбурга решили запретить парковку еще на 13 участках дорог, многие из которых находятся в центре города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки запрета парковки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» установят в этом полугодии. Все запреты объясняются повышением пропускной способности дорог. Ограничения вводят на следующих улицах:

  • Луначарского (от Карла Маркса до Декабристов);
  • Раевского (от Блюхера до дома №18 «а» по улице Раевского);
  • Маяковского (от проспекта Космонавтов до переулка Трамвайного);
  • Гоголя перед улицей Энгельса со стороны Карла Маркса (100 метров до перекрестка);
  • 8 Марта (от Большакова до Декабристов);
  • Энгельса перед улицей Мамина-Сибиряка (50 метров до перекрестка);
  • Бажова перед улицей Шарташской (50 метров до перекрестка);
  • Куйбышева (от Сони Морозовой до Бажова);
  • Ключевская (от Заводской до дома № 32/4 по улице Заводской);
  • Минометчиков (от Сортировочной до Теплоходного проезда);
  • Красноармейская (от дома № 2а по улице Красноармейской до проспекта Ленина);
  • на внутриквартальном проезде от улицы Ткачей до дома № 8 по улице Ткачей;
  • на внутриквартальном проезде от улицы Машиностроителей до дома № 23а по проспекту Космонавтов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.19

Под Екатеринбургом смешали с грязью и снегом 60 кг свежих яблок (ФОТО). / Гонки по льду, лыжный марафон и Балабанов – суровый Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). / Владимир Путин назначил нового инвестиционного уполномоченного по УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,

Новости партнеров