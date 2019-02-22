Администрация Екатеринбурга закроет парковку на 13 дорогах

В администрации Екатеринбурга решили запретить парковку еще на 13 участках дорог, многие из которых находятся в центре города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки запрета парковки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» установят в этом полугодии. Все запреты объясняются повышением пропускной способности дорог. Ограничения вводят на следующих улицах:

Луначарского (от Карла Маркса до Декабристов);

Раевского (от Блюхера до дома №18 «а» по улице Раевского);

Маяковского (от проспекта Космонавтов до переулка Трамвайного);

Гоголя перед улицей Энгельса со стороны Карла Маркса (100 метров до перекрестка);

8 Марта (от Большакова до Декабристов);

Энгельса перед улицей Мамина-Сибиряка (50 метров до перекрестка);

Бажова перед улицей Шарташской (50 метров до перекрестка);

Куйбышева (от Сони Морозовой до Бажова);

Ключевская (от Заводской до дома № 32/4 по улице Заводской);

Минометчиков (от Сортировочной до Теплоходного проезда);

Красноармейская (от дома № 2а по улице Красноармейской до проспекта Ленина);

на внутриквартальном проезде от улицы Ткачей до дома № 8 по улице Ткачей;

на внутриквартальном проезде от улицы Машиностроителей до дома № 23а по проспекту Космонавтов.

Екатеринбург, служба информации

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