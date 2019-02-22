В Екатеринбургском зоопарке выбирают лучшего самца (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке стартовали ежегодные выборы самого привлекательного и положительного самца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе, в этом году за звание самого-самого будут бороться только самцы, у которых уже есть потомство.

Претендентов четверо.

Павлин Джано

1. Обыкновенный павлин Джано поражает самок своей красотой. Главное украшение – яркие перья надхвостья – отращивает, как и положено павлинам, только весной, на период размножения. В остальное время выглядит гораздо скромнее. В заботах по выращиванию потомства участия не принимает.

Птенец павлина

В зоопарке в заботы самца Джано входит поесть и громкими криками сообщить зеленому павлину из соседней вольеры, кто здесь главный.

Ленивец Бой

2. Двупалый ленивец Бой – «никуда не торопится и все успевает», – говорят о нем в зоопарке. Уже пять лет радует зоопарк стабильным размножением.

Детеныш ленивца

Любит уединение и вкусно поесть.

3. Полосатый варан Леденец – как и все вараны, обладает высоким уровнем интеллекта. В силу молодого возраста весьма подвижен. Первый и пока единственный среди всех зоопарковых варанов в России обзавелся потомством.

Турако Валет

4. Гвинейский турако Валет родом из Африки. В условиях неволи турако крайне редко образуют пары, так как очень тщательно подходят к вопросам выбора партнера. Но Валет выбрал дамой сердца самку другого вида. Пара оказалась не только очень дружной, но и очень заботливой в выращивании и воспитании потомства. В течение трех недель поочередно птицы высиживали кладку, а потом также по очереди выкармливали птенцов кашицей из сладких фруктов. Сейчас птенцы выросли.

Птенец турако

Проголосовать за понравившегося самца можно на сайте зоопарка на главной странице или в инстаграме www.instagram.com/ekazoo.ru/. Итоги подведут в субботу, 23 февраля.

Екатеринбург, служба информации

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