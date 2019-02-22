Свердловские чекисты накрыли подпольный водочный цех с рабочими-гастарбайтерами (ФОТО)

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ, цех был обнаружен в поселке Большая Медведица Белоярского района на территории, находящейся в аренде у уроженца Северной Осетии. Цех представлял из себя производственную линию, включающую кубовые емкости со спиртосодержащей жидкостью и укупорочные машины.

На территории участка изъято более 6 тонн этилового спирта, а также расфасованной по бутылкам жидкости с этикетками водочной и коньячной продукции марок «Талка», «Царская», «Хортица», «Дербент», «Лезгинка» и «Хеннеси». На «производстве» работало пять граждан Таджикистана, четыре из которых находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Одновременно сотрудники УФСБ обследовали склад на улице 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге, где было обнаружено и изъято свыше 10 тонн контрафактного алкоголя, расфасованного в 20 651 бутылку с этикетками марок «Талка», «Царская», «Финская», «Альфа», «Родник», «Первак», «Голд», «Нефть», «Мерная», «Хортица», «Зеленая», «Арбатская», «Хеннеси» и пр. Фальсификат изъят и передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.

Результаты мероприятий направлены в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и 238 УК РФ.

Белоярский район, Екатеринбург, служба информации

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