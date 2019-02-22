«Сейчас люди просто берут и скидывают мусор с горы» – как власти собираются менять сознание свердловчан (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошло мероприятие «Деловая пятница», куда пришли представители всех трех региональных операторов т.н. мусорной реформы, представители муниципалитетов, профильного министерства, Общероссийского народного фронта, чтобы обсудить первые полтора месяца работы по новому принципу. Министр Николай Смирнов попросил не называть реформу «мусорной», а лучше ‒ «экологической».

«Чаще всего у жителей возникают три вопроса. Первый: почему началась реформа? Президент России в двух последних посланиях останавливался на вопросах экологии и ТКО. Что было 50-60 лет назад? Все бытовые отходы просто свозились на полигоны, сваливались, где-то свалки рекультивировались. Был небольшой выбор полезных фракций, потому что практически 80% ТКО ‒ это была органика и бумага. Все это сгнивало в течение 3-4 лет, и полигоны были пригодны к приему новых объемов. Сейчас больше 60% от ТКО ‒ пластик и полимеры. То, что разлагается более 100 и более лет, выделяя вредные вещества в воздух, землю и воду», ‒ напомнил Смирнов.

Второй вопрос, который возникает у жителей, связан с деньгами. «Мы все сравниваем плату с той суммой, которую платили ранее, с тем, что было «зашито» в содержании жилья. Оно подразумевало только вывоз ТКО и размещение на полигоне. Ставка платы колебалась от 1 до 2,2 рубля и не покрывала себестоимости услуги. Мы видели, что по ряду населенных пунктов плата управляющих компаний перед транспортировщиками была меньше, чем стоимость утилизации мусора на полигонах – то есть изначально закладывалось то, что мусор будет свален на несанкционированных полигонах. В частном секторе практически не вывозился мусор. Он оказывался либо в лесу рядом, либо по дороге на работу на обочину выбрасывался или ‒ в лучшем случае ‒ на контейнерную площадку у какого-нибудь многоквартирного дома в городе. Сейчас никому другому кроме регоператора ни физические, ни юридические лица не имеют права платить за обращение с ТКО. В терсхеме определены все полигоны, которые имеют право принимать мусор, а мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС. Если транспортник не привез на полигон и не зафиксировал весами и фотофиксацией объем мусора, то ни копейки он не получит. У него исчезает стимул, экономические причины складировать на нелегальных полигонах».

Третий вопрос, по словам Смирнова, связан с неправильным квитанциями. «Новый День» ранее писал о том, что биллинговые компании, которые выставляют платежные документы населению, не актуализировали свои базы данных. В итоге в квитанциях часто числится куда больше граждан, чем на самом деле. От этого растут и суммы, которые требуют с людей регоператоры. «Тагильчане имеют один из самых высоких тарифов в УрФО. Город получил больше 50 тысяч жалоб после второй волны ошибок регоператора по недостоверным платежным документам. Было и несоответствие по числу прописанных, и двойные квитанции ‒ от управляющих компаний, с которым «Рифей» заключил соглашение, и напрямую от «Расчетного информационного центра». Тагильчане задают вопрос: «В чем мы провинились, получив высокий тариф, да еще и дополнительную проблему с квитанциями. Регоператор пообещал максимально быстро исправить ситуацию, но мы не совсем понимаем как. Только в Нижнем Тагиле 350 тысяч жителей и прийти каждому в офисы «Рифея», чтобы доказать количество прописанных, будет достаточно сложно. Не каждый дойдет, не каждый сможет попасть. Нужно максимально быстро снимать напряжение, потому что жители выходят на пикеты», ‒ сказал первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Директор свердловского филиала «Рифея» Федор Потапов парировал, что «не все так плохо». «Ни одна из коммунальных услуг не представляется по числу прописанных, к тому же есть закон о персональных данных, паспортные столы отказываются нам предоставлять данные, хотя мы обращаемся. Но база будет актуализироваться. Потребитель в случае получения неправильной квитанции вправе прийти к региональному оператору, ему будет сделан перерасчет и принято заявление с верным числом потребителей», ‒ отметил Потапов.

Директор «ТБО Экосервис» Радик Юсупов добавил, что «мы тоже не белые и не пушистые». «Мы в той же ситуации с клиентской базой, которая говорит о собственнике, но не о количестве прописанных. Мы почти ежедневно со своим агентом информационно корректируем ее. Хотя повальных обращений граждан, как в Нижнем Тагиле, у нас нет», ‒ сказал он.

Главный инженер «Спецавтобазы» Сергей Манюшкин рассказал, что регоператор сталкивается с теми же вопросами от населения. Особенно ‒ во время информационных выездов в муниципалитеты. «Например, звучит вопрос: кто вам предоставил персональные данные? Или говорят о том, что не оказывается услуга. А он считает, что если мусоровоз ездит не в удобное для него время, то услуга не оказана, платить не будем. Мы делаем паузу, пережидаем полчаса эмоций и криков, а дальше вступаем в диалог и расходимся миром», ‒ пояснил он.

Министр Николай Смирнов, отвечая на вопросы общественников, подтвердил, что федеральные власти поставили задачу регионам постепенно перейти на расчеты с регоператорами по фактическому объему накопления, а не по нормативам, как сейчас. Однако это возможно не везде. «Здесь приводили пример Каменского района, когда жители скидывают мусор с горы. Была бы оплата по факту, они бы половину выбрасывали туда, за половину бы платили. В городе тоже – стоит площадка у дома по дороге на работу, все будут в нее скидывать. Должна быть совместная работа информационная, если мы не изменим сознание образователей мусора, то переход на факт никак не решит экологическую проблему», ‒ подытожил министр.

Директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин спрогнозировал рост социальной напряженности в муниципалитетах, если ведомства и операторы не начнут объяснять людям, за что они платят. «Та же самая история была с пенсионной реформой. Людям не объяснили, зачем это делается. Непонятны правила игры или не до конца понятны», ‒ сравнил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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