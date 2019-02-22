Управляющая компания заплатит жильцам 270 тысяч рублей за плесень на стенах

Управляющая компания из Асбеста по решению суда должна заплатить 270 тысяч рублей семье, в квартире которой из-за повышенной сырости появился грибок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в 2017 году супруги, проживающие в доме на улице Некрасова в Асбесте, обратили внимание на повышенную влажность в квартире, грибок на полу и стенах. При этом квартира расположена на первом этаже дома, под ней находится индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и подполье. В феврале того же года коммунальщики обследовали квартиру и составили акт, где говорилось, что фанера на полу в кухне под линолеумом вздулась от сырости и почернела, появилась плесень, в комнате пол в таком же состоянии, при этом он прогибается. С улицы стены дома сырые примерно на 50 см в высоту, идет отслоение штукатурного слоя. Отмостка дома имеет наклон в сторону комнаты жильцов. В марте хозяин квартиры обратился в управляющую компанию ООО «УК «Коммунальник» с требованием выдать ему повторный акт обследования жилого помещения с указанием конкретных причин порчи его имущества, но ответа не получил. Тогда семья заказала независимую экспертизу, которая выявила, что влажность древесины дощатого пола превышала норму в 3,9 раз.

Не сумев уладить вопрос с УК в досудебном порядке, супруги подали иск в Асбестовский городской суд. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила наличие переувлажненности, плесени и грибка на полу и стенах квартиры. Ответственными за происходящее, по мнению экспертов, являются МУП «Горэнерго» – за ненадлежащее содержание сетей, несвоевременность действий при установлении причин аварийной ситуации, а также УК – за бездействие при подтоплении подвала. Причину не могли установить с ноября 2016 года, воду не откачивали, подвал ИТП и подпол квартиры не осушали, вентиляцию подполья не восстанавливали. Жалобу собственников зафиксировали, но ничего не сделали. Стоимость необходимого ремонта составила 166 320 рублей. Решением Асбестовского суда с УК в пользу мужа было взыскано 151 340 рублей, в пользу жены – 120 660 рублей. УК с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель управляющей компании полагал, что их вины в причинении ущерба не имелось, затопление произошло по вине МУП «Горэнерго». Но облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ответчика. Решение Асбестовского городского суда вступило в законную силу.

Асбест, Екатеринбург, служба информации

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