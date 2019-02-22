Акция к 23 Февраля: детдомовцы на базе ОМОНа (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург принял участие во всероссийской акции «В армию на денек», которая посвящена Дню защитника Отечества. В Свердловской области ее организовала команда «Молодежки ОНФ». В рамках мероприятия для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района была проведена экскурсия по базе ОМОНа.

23 февраля. Девушка и автомат

«Организовали проведение тематических экскурсий для учащихся с посещением территорий базы ОМОН, комнаты боевой славы подразделения, спорткомплекса, ознакомили детей со служебной техникой и вооружением, которое состоит в нашем подразделении», – рассказал заместитель командира ОМОНа управления Росгвардии по Свердловской области Виктор Мельков.

Воспитанникам детского дома разрешили подержать в руках все виды оружия, о которых они узнали на экскурсии. А некоторым даже предложили самостоятельно собрать и разобрать автомат. Подробности – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

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