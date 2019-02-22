Свердловские спасатели перешли в режим повышенной готовности

Все подразделения МЧС России на территории Свердловской области переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, традиционная мера связана с предстоящими праздничными и выходными днями. Служба в усиленном режиме продлится с 22 по 25 февраля 2019 года.

Под особый контроль надзорных служб МЧС России и органов местного самоуправления попадут объекты проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор. Контроль над оперативной обстановкой и функционированием систем жизнеобеспечения населения на территории Свердловской области в круглосуточном режиме осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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