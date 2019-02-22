В УрФО в очереди на жилье стоят 200 ветеранов и их семей (ДИАГРАММА)

По состоянию на 1 января 2019 года в регионах Уральского федерального округа на учете в целях обеспечения жильем состоят 202 ветерана.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпредства, среди них – пять участников Великой Отечественной войны, двое – инвалиды Великой Отечественной войны, двое – жители блокадного Ленинграда, 193 – члены семей умерших (погибших) участников войны. Больше всего нуждающихся, более 70 человек, в Свердловской области, 60 – в Челябинской, чуть меньше 40 – в Курганской, 20 – в Тюменской. В полпредстве отмечают, что в 2018 году улучшили жилищные условия 83 ветерана. На эти цели израсходовано более 100 млн рублей, выделенных регионам из федерального бюджета.

«О результатах проведения контрольных мероприятий проинформировано Контрольное управление президента Российской Федерации», – добавили в полпредстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.19

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