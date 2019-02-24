Вертолет санавиации доставил в Екатеринбург годовалую девочку с тяжелыми ожогами (ФОТО)

Сегодня ночью из Кушвы в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга на вертолете санавиации доставили маленькую девочку (1 год).
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национальной службы санитарной авиации, у малышки – ожоги кипятком грудной клетки II степени (обожжено 20% поверхности тела).
Напомним, 8 февраля был совершен первый ночной вылет в истории свердловской санавиации – из Серова в Екатеринбург доставили двухлетнего мальчика с бытовым отравлением.
фото – группа Национальной службы санитарной авиации в VK
Екатеринбург, Кушва, служба информации
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