Вертолет санавиации доставил в Екатеринбург годовалую девочку с тяжелыми ожогами (ФОТО)

Сегодня ночью из Кушвы в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга на вертолете санавиации доставили маленькую девочку (1 год).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национальной службы санитарной авиации, у малышки – ожоги кипятком грудной клетки II степени (обожжено 20% поверхности тела).

Напомним, 8 февраля был совершен первый ночной вылет в истории свердловской санавиации – из Серова в Екатеринбург доставили двухлетнего мальчика с бытовым отравлением.

фото – группа Национальной службы санитарной авиации в VK

Екатеринбург, Кушва, служба информации

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