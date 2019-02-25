В середине недели в Свердловской области похолодает до -20

Ночью 27 февраля в некоторых районах Свердловской области ожидается похолодание до -20.

Как сообщает Уралгидрометцентр, в целом погода на этой неделе будет облачной, с прояснениями, ожидается небольшой снег, местами умеренный, слабые метели. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночная температура в области – от -10 до -20, дневная – от нуля до -10.

Температура воздуха в областном центре: ночью от -10 до -13, днем -4…-6.

Екатеринбург, служба информации

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