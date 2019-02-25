«Пару раз пришлось отказаться от песенок типа «про яички» и частушек про онкологию»: автор песни про матку из программы Малышевой раскрыл контекст

Автором нашумевшей песни про матку, которую показали в программе «Жить здорово с Еленой Малышевой» на «Первом канале» оказался екатеринбуржец Роман Луговых из группы «Ромарио». Мужчина рассказал, что несколько лет назад подрабатывал, сочиняя песни для передачи о здоровье, но из-за хайпа вокруг последней песни решил совершить камингаут. «Друзья, я тут попал «под лошадь» со всеми приметами времени: топ яндекса, вацап-мемы, комментарий Лозы, жалоба депутата-коммуниста и прочее, и прочее. Главное выгодное отличие – я там абсолютно инкогнито (не считая дружеских подколов). Но хочется все-таки совершить авторский камин-аут и хотя бы восстановить контекст», ‒ написал он у себя на странице «ВКонтакте».

«Я одно время сочинял Елене Малышевой песни для ее врачебной премии «Призвание», Дня медицинского работника и нескольких новогодних эфиров. Я весьма далек от (извините за выражение) хайпа, беспринципности и прочих видов профессионального цинизма, даже в сочинении на заказ. Из-за чего в последние годы почти перестал подобным заниматься, хотя очень это всегда любил и готов даже читать лекцию на данную тему. Вот и Елена Васильевна, все прекрасно понимая, всегда ограждала меня от жести и обращалась за помощью, только когда задача была одновременно и сложной, и вегетарианской. Хотя пару раз все-таки пришлось вежливо отказаться от песенок типа «про яички» и, боюсь ошибиться, но каких-то частушек про онкологию», ‒ рассказал Луговых.

«И вот мы плавно подошли к «Песне матки», что так взбудоражила хрупкие психики коммунистов. Когда мне в первый раз прислали ее приколом в вацапе, я испытал весьма новые и смешанные чувства: вроде очевидный трэш, вроде я сочинял что-то подобное, вроде слова немного другие, ааа, что это? И почему тут свежий февральский выпуск, а я писал я это лет пять назад и на новогодний эфир? Полез в почту, нашел переписку с Еленой Васильевной от ноября 2014 года и мои стишки. Лишний раз убедился, как круто и мотивационно она писала ТЗ, и как элегантно я умел его выполнять. Ночь не спал, захотелось выложить свой текст целиком, чтобы была видна и техзадача, и сверхзадача. Те, кто сочиняет на заказ, думая не только о заказчике, меня поймут. Ну, и насколько все-таки важен контекст! И насколько что-то легкое и ироничное, выпадая из этого контекста (еще и с измененными словами) становится дикими и унылым», ‒ написал Луговых.

По его словам, в техзадании к песне говорилось, что в новогодней студии будут сидеть шесть докторов разных специализаций ‒ Геннадий Онищенко, Марк Курцер, Михаил Коновалов, Андрей Продеус, Дмитрий Дзукаев, Андрей Шабунин, а внутренние органы, которые они лечат, или недуги, с которыми они борются, будут петь им арии. «Глаз, лимфоцит, поджелудочная железа и матка – признаются в любви к врачам. Межпозвоночная грыжа и кишечная палочка – расписываются в своем бессилии перед ними. Каждая ария заканчивается новогодним пожеланием», ‒ рассказал Луговых и опубликовал оригинальный текст, который сдал когда-то Малышевой.

1. (Ария кишечной палочки)

У микробов работа беспечная –

Пробивать организма броню.

Я хоть палочка только кишечная,

Но все тело себе подчиню.

Я настырней английского сыщика,

Я – царица тревожного дня.

Отчего же Геннадий Онищенко

Все сильней истребляет меня?

В наступающем году

Хочет каждый человек

Обо мне забыть навек,

Ну, пожалуй, я пойду.

2. (Ария матки)

А во мне человечек поместится.

Хоть не верится в это сейчас,

Но за девять счастливейших месяцев

Я могу вырастать в десять раз.

И пускай я обычная матка,

Правду-матку прекрасно рублю:

Я в восторге от Курцера Марка,

Я его бесконечно люблю!

В наступающем году

Я желаю от души,

Чтоб рождались малыши

Здоровее всех в роду.

3. (Ария глаза)

А со мной надо нежно и ласково,

От соринок и пыли храня.

Открывать аккуратно шампанское,

Чтобы пробкой не выбить меня.

Много в жизни пришлось небывалого

Увидать из-под черной брови,

Но сильней, чем к врачу Коновалову

Испытать не сумел я любви!

В наступающем году

Пусть прицельней станет глаз,

Чтоб суметь хотя бы раз

Разглядеть свою звезду.

4. (Ария поджелудочной железы)

Всех, кто пить в Новый год будет сильно, я

Очень просто смогу наказать.

Для того и нужна агрессивная

Поджелудочная железа

И впервые стою на трибуне, но

Говорю ничего не тая:

Я люблю Алексея Шабунина,

Как умею любить только я.

В наступающем году

Человечество, изволь

Потреблять не алкоголь,

А полезную еду!

5. (Ария лимфоцита)

Залатаю любую пробоину,

Я по горло микробами сыт!

Не найти вам отважнее воина

И главнее, чем я – лимфоцит.

Я все детство и юность надеялся

(Зная, шансы равны не нулю),

Дорогому Андрею Продеусу

Хоть на ушко шепнуть, что люблю!

В наступающем году

Ничего важнее нет,

Чем беречь иммунитет,

Мча вперед на всем ходу.

6. (Ария межпозвоночной грыжи)

Это раньше вы были бесстыжими,

Все что хочешь неся на себе,

А сегодня вы ходите с грыжами.

Я почти уже в каждой судьбе.

Позвоночник здоровый, пока его

Не решу я вести под венец.

Лишь когда попадаю к Дзукаеву,

Моим чарам приходит конец.

С позвонками наряду

Надо нервы пожалеть,

Жизнь не будет тяжелеть

В наступающем году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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