«Пару раз пришлось отказаться от песенок типа «про яички» и частушек про онкологию»: автор песни про матку из программы Малышевой раскрыл контекст

Автором нашумевшей песни про матку, которую показали в программе «Жить здорово с Еленой Малышевой» на «Первом канале» оказался екатеринбуржец Роман Луговых из группы «Ромарио». Мужчина рассказал, что несколько лет назад подрабатывал, сочиняя песни для передачи о здоровье, но из-за хайпа вокруг последней песни решил совершить камингаут. «Друзья, я тут попал «под лошадь» со всеми приметами времени: топ яндекса, вацап-мемы, комментарий Лозы, жалоба депутата-коммуниста и прочее, и прочее. Главное выгодное отличие – я там абсолютно инкогнито (не считая дружеских подколов). Но хочется все-таки совершить авторский камин-аут и хотя бы восстановить контекст», ‒ написал он у себя на странице «ВКонтакте».
«Я одно время сочинял Елене Малышевой песни для ее врачебной премии «Призвание», Дня медицинского работника и нескольких новогодних эфиров. Я весьма далек от (извините за выражение) хайпа, беспринципности и прочих видов профессионального цинизма, даже в сочинении на заказ. Из-за чего в последние годы почти перестал подобным заниматься, хотя очень это всегда любил и готов даже читать лекцию на данную тему. Вот и Елена Васильевна, все прекрасно понимая, всегда ограждала меня от жести и обращалась за помощью, только когда задача была одновременно и сложной, и вегетарианской. Хотя пару раз все-таки пришлось вежливо отказаться от песенок типа «про яички» и, боюсь ошибиться, но каких-то частушек про онкологию», ‒ рассказал Луговых.
«И вот мы плавно подошли к «Песне матки», что так взбудоражила хрупкие психики коммунистов. Когда мне в первый раз прислали ее приколом в вацапе, я испытал весьма новые и смешанные чувства: вроде очевидный трэш, вроде я сочинял что-то подобное, вроде слова немного другие, ааа, что это? И почему тут свежий февральский выпуск, а я писал я это лет пять назад и на новогодний эфир? Полез в почту, нашел переписку с Еленой Васильевной от ноября 2014 года и мои стишки. Лишний раз убедился, как круто и мотивационно она писала ТЗ, и как элегантно я умел его выполнять. Ночь не спал, захотелось выложить свой текст целиком, чтобы была видна и техзадача, и сверхзадача. Те, кто сочиняет на заказ, думая не только о заказчике, меня поймут. Ну, и насколько все-таки важен контекст! И насколько что-то легкое и ироничное, выпадая из этого контекста (еще и с измененными словами) становится дикими и унылым», ‒ написал Луговых.
По его словам, в техзадании к песне говорилось, что в новогодней студии будут сидеть шесть докторов разных специализаций ‒ Геннадий Онищенко, Марк Курцер, Михаил Коновалов, Андрей Продеус, Дмитрий Дзукаев, Андрей Шабунин, а внутренние органы, которые они лечат, или недуги, с которыми они борются, будут петь им арии. «Глаз, лимфоцит, поджелудочная железа и матка – признаются в любви к врачам. Межпозвоночная грыжа и кишечная палочка – расписываются в своем бессилии перед ними. Каждая ария заканчивается новогодним пожеланием», ‒ рассказал Луговых и опубликовал оригинальный текст, который сдал когда-то Малышевой.
1. (Ария кишечной палочки)
У микробов работа беспечная –
Пробивать организма броню.
Я хоть палочка только кишечная,
Но все тело себе подчиню.
Я настырней английского сыщика,
Я – царица тревожного дня.
Отчего же Геннадий Онищенко
Все сильней истребляет меня?
В наступающем году
Хочет каждый человек
Обо мне забыть навек,
Ну, пожалуй, я пойду.
2. (Ария матки)
А во мне человечек поместится.
Хоть не верится в это сейчас,
Но за девять счастливейших месяцев
Я могу вырастать в десять раз.
И пускай я обычная матка,
Правду-матку прекрасно рублю:
Я в восторге от Курцера Марка,
Я его бесконечно люблю!
В наступающем году
Я желаю от души,
Чтоб рождались малыши
Здоровее всех в роду.
3. (Ария глаза)
А со мной надо нежно и ласково,
От соринок и пыли храня.
Открывать аккуратно шампанское,
Чтобы пробкой не выбить меня.
Много в жизни пришлось небывалого
Увидать из-под черной брови,
Но сильней, чем к врачу Коновалову
Испытать не сумел я любви!
В наступающем году
Пусть прицельней станет глаз,
Чтоб суметь хотя бы раз
Разглядеть свою звезду.
4. (Ария поджелудочной железы)
Всех, кто пить в Новый год будет сильно, я
Очень просто смогу наказать.
Для того и нужна агрессивная
Поджелудочная железа
И впервые стою на трибуне, но
Говорю ничего не тая:
Я люблю Алексея Шабунина,
Как умею любить только я.
В наступающем году
Человечество, изволь
Потреблять не алкоголь,
А полезную еду!
5. (Ария лимфоцита)
Залатаю любую пробоину,
Я по горло микробами сыт!
Не найти вам отважнее воина
И главнее, чем я – лимфоцит.
Я все детство и юность надеялся
(Зная, шансы равны не нулю),
Дорогому Андрею Продеусу
Хоть на ушко шепнуть, что люблю!
В наступающем году
Ничего важнее нет,
Чем беречь иммунитет,
Мча вперед на всем ходу.
6. (Ария межпозвоночной грыжи)
Это раньше вы были бесстыжими,
Все что хочешь неся на себе,
А сегодня вы ходите с грыжами.
Я почти уже в каждой судьбе.
Позвоночник здоровый, пока его
Не решу я вести под венец.
Лишь когда попадаю к Дзукаеву,
Моим чарам приходит конец.
С позвонками наряду
Надо нервы пожалеть,
Жизнь не будет тяжелеть
В наступающем году.
Екатеринбург, Елена Сычева
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