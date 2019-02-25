Куйвашев подписал документ о росте цен на «коммуналку»: больше всех будут платить в Пышме и Алапаевске

В Свердловской области обновили «Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг». В документе, который подписал губернатор Евгений Куйвашев, для каждого муниципалитета рассчитана средняя цена, которую платят жители того или иного населенного пункта, в зависимости от времени года (работает отопление или нет) и состава семьи. Стандарт нужен, напоминает «Новый День», в том числе, чтобы рассчитывать размер социальных выплат и величину льгот.

По документу, самая дорогая «коммуналка» в Пышминском городском округе. Одиноко проживающий человек в отопительный период платит, в среднем, 6 118 рубля (включены взносы на капремонт). Чуть меньше платеж в Алапаевске ‒ 6 104. В Тугулыме платеж составляет 5 519 рублей, а в Ирбите ‒ 5 298 рублей.

Меньше всего, по оценкам властей, платят жители Кузнецовского и Унже-Павинского сельских поселений ‒ по 1 485 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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