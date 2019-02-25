Екатеринбуржцам начали выписывать квитанции за проверку газовых плит – цены неприятно удивляют

Екатеринбуржцы, проживающие в многоквартирных домах, теперь должны сами платить за проверку газовых плит в квартирах. Раньше эта услуга была включена в общие коммунальные платежи, но с недавних пор управляющие компании начали перекладывать ответственность на собственников жилья. Для горожан такое новшество стало неприятным сюрпризом.

«Больше всего удивляет цена услуги. К нам пришла сотрудница «Екатеринбурггаза», проверила газовый шланг мыльной пеной, а затем выписала квитанцию на 450 рублей. Объяснила, что ранее эта сумма была включена в квартплату, но теперь надо оплачивать отдельно. Но лично меня не устраивает ни качество такой проверки, ни ее стоимость. А отказаться нельзя, иначе в квартире отключат газ», – рассказал о визите газовиков Андрей, владелец одной из квартир в доме № 64 на улице Мамина-Сибиряка.

Собеседник агентства возмущен, что «Екатеринбурггаз» как монополист на городском рынке может устанавливать любую цену за техобслуживание газового оборудования. И если раньше проверка газа по квартирам проводилась раз в три года, то сейчас из-за частых бытовых трагедий техники проверяют плиты ежегодно. «В Екатеринбурге огромное количество газифицированных домов, и если с каждой квартиры берут такую оплату – прибыль получается огромная!» – резюмирует мужчина.

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», для части горожан действительно изменилась схема оплаты проверки газовых плит, и это произошло по инициативе управляющих компаний.

«Некоторые жители Екатеринбурга посчитали, что ранее техобслуживание газового оборудования было бесплатным, ведь в общей квитанции они не видели такой строки, а теперь за техобслуживание необходимо платить. Однако это не так. Ранее данная услуга включалась в общую квитанцию в раздел «Содержание жилья», а взаимоотношения сторон регулировались общим договором, заключенным между АО «Екатеринбурггаз» и управляющей компанией. Сейчас некоторые УК Екатеринбурга изменили эту схему – договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования стали заключаться индивидуально с каждым собственником квартиры», – сообщили в компании.

Газовики ссылаются на постановление правительства РФ от 2013 года, по которому все газовое оборудование дома разделилось на внутридомовое (ВДГО) и внутриквартирное. К внутридомовому относятся газопроводы, за которые отвечают управляющие компании и ТСЖ. Плата за обслуживание ВДГО по-прежнему входит в строку «Содержание жилья». А ответственность за плиту, шланг с краном и газовую трубу в квартире возложена на потребителей.

До 2018 года управляющие компании и «Екатеринбурггаз» работали по комплексным договорам, включающим техобслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования. Но затем несколько УК разделили договоры, и теперь жильцы получают отдельные квитанции за проверку газа в квартирах. Из чего складывается тариф на эту услугу, в пресс-службе пообещали прокомментировать позднее.

Тем не менее, в компании подчеркивают, что проверка газового оборудования – обязательная процедура для каждого жителя в целях безопасности. Потребители обязаны заключать договор со специализированной организацией. Если такого договора нет, то поставщик вправе приостановить подачу газа – об этом говорится в постановлении правительства РФ. Отказ от заключения договора и недопуск газовых техников в квартиру влечет за собой административную ответственность.

По данным предприятия, в Екатеринбурге потребление природного газа достигает 3 миллиардов кубометров в год. Газ используют 754 городских предприятия и почти 400 тысяч горожан – это 17 тысяч домов и 372 тысячи квартир.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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