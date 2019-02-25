За долг в 400 тысяч у екатеринбуржца отобрали Mercedes

Житель Екатеринбурга лишился автомобиля Mercedes Benz из-за долга в 414 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, 35-летний горожанин занимал деньги у другого екатеринбуржца, но добровольно долг отдавать не хотел. В итоге мужчине запретили выезжать за рубеж, а также арестовали машину.

«Суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества. Составлен акт описи и ареста транспортного средства 2014 года выпуска. Арестованное имущество отправлено на ответственное хранение на специализированную стоянку. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, имущество передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут перечислены на счет взыскателю», ‒ напомнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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