В Невьянске 79-летний дедушка зарезал бывшую невестку и ее брата

Невьянские следователи направили в суд уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в убийстве двух человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, 15 декабря прошлого года пенсионер устроил у себя дома застолье. Среди гостей были его 58-летняя бывшая невестка и ее 64-летний брат. В ходе «банкета» они поссорились, и гость ударил хозяина бутылкой по голове. После чего 79-летний мужчина разозлился, вооружился кухонным ножом и набросился на обидчика и его сестру. От полученных колото-резаных ранений и мужчина, и женщина скончались спустя незначительное время на месте происшествия. После совершенного преступления обвиняемый добровольно явился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 25.02.19

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