На Урал вернулся митрополит – главный вдохновитель строительства храма святой Екатерины

В Свердловскую область приехал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, который с 1999 по 2011 год возглавлял Екатеринбургскую епархию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, сегодня, 25 февраля, митрополит Викентий возглавит чин освящения храма преподобного Александра Свирского в городе Березовском. В среду, 27 февраля, в день памяти святых Кирилла и Мефодия, Викентий совершит Божественную литургию в храме равноапостольных Кирилла и Мефодия в Екатеринбурге на улице Вали Котика. 28 февраля митрополит Викентий возглавит Божественную литургию в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов».

Напомним, на Урале Викентий запомнился прежде всего своим рвением по строительству новых храмов. Он как-то говорил СМИ, что хочет довести их число до нескольких сотен в одном только Екатеринбурге. Образно эту стратегию можно назвать, как строительство «храмов шаговой доступности». В 2010 году, когда екатеринбуржцы протестовали против строительства храма святой Екатерины на месте фонтана «Каменный цветок», Викентий пригрозил им небесной карой: «Нужно помнить: всех людей, кто боролся против Церкви, Господь отметил – ни один человек, который противился Богу, не скончался своей смертью. Мы говорим, что противиться Богу есть очень опасно для самого человека, рано или поздно Господь пошлет ему вразумление, наказание. Это наказание Божие передается на протяжении семи поколений. Люди будут мучиться, иметь неприятности в течение очень долгого времени», – заявил тогда митрополит. Уже через год Патриарх Московский и Всея Руси отправил Викентия служить в Среднюю Азию, а строительство храма начнется только в этом году – и совсем в другом месте.

Екатеринбург, служба информации

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