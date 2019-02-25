Вице-спикер свердловского парламента откроет собственную выставку икон в музее ИЗО

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка старинных уральских икон из частной коллекции вице-спикера заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова. Экспозицию «Хранители древнего образа и слова» можно увидеть с 1 марта по 28 апреля.

«На выставке будет представлено около 200 экспонатов, около трех десятков из которых можно отнести к XVIII веку, а более 80 – к первой половине XIX столетия, то есть времени расцвета уральского иконописания. Несколько икон – подписных и датированных, в силу чего они могут рассматриваться как определенные опорные точки в изучении местной традиции», – сообщили в пресс-службе музея. По словам сотрудников, большинство произведений никогда не реставрировались, поэтому сохранили достоверную информацию об особенностях иконописи эпохи. Экспозиция будет дополнена старинными книгами, которые тоже принадлежат депутату.

Музей ИЗО и Виктор Маслаков сотрудничают уже не в первый раз. В 2010 году была организована совместная выставка под названием «Писан бысть сей святый образ в Невьянском заводе».

Добавим, что коллекционированием икон увлекаются многие публичные персоны в Екатеринбурге. Помимо свердловского вице-спикера, самые известные собиратели – владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин и бывший мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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