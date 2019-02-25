В утренних ДТП в Екатеринбурге пострадали двое маленьких детей (ФОТО)

Сразу два ДТП, в которых пострадали дети, случились сегодня в утренний час пик в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, первое ДТП случилось в 08:05 напротив дома № 210 на улице 8 Марта. По предварительным данным, 26-летняя женщина на автомобиле «Киа Рио» не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб. В результате аварии пострадала 7-летняя девочка, которая сидела на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута штатным ремнем безопасности. Врачи ДМБ № 9 предварительно диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и перелом костей таза.

Второе ДТП случилось в 08:20 на ул. Краснофлотцев, 24, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Водитель автомашины «Лада Приора» при движении на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомашиной ВАЗ-2115, водитель которой двигался во встречном направлении и поворачивал налево, на улицу Шефскую. В настоящее время медики лечебного учреждения осматривают водителя и пассажира автомашины «Лада Приора», а также 4-летнего пассажира «пятнадцатой». Их травмы уточняются. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Екатеринбург, служэба информации

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