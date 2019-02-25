Прорыв ветхого водопровода оставил жителей Буланаша без воды на три дня

Прокуратура Артемовского района выяснила причины крупной коммунальной аварии, которая произошла на прошлой неделе в поселке Буланаш.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, 20 февраля в 16 часов в Буланаше пропала холодная вода в связи с порывом сети холодного водоснабжения на улице Максима Горького. В зону отключения попали шесть многоэтажных домов, в которых проживает 566 человек, в том числе 92 ребенка, а также школа, в которой был приостановлен учебный процесс.

Ремонтные работы производились силами МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш» в период с 20 по 23 февраля 2019 года, при этом для жителей указанных многоквартирных домов организован подвоз воды по графику.

Полностью последствия аварии были устранены только 23 февраля в 16 часов. Установлено, что ее причиной стал высокий процент износа инженерных сетей, а также локальные прорывы труб 16, 17 и 18 февраля. Чтобы предупредить новые аварии, из резервного фонда администрации Артемовского городского округа выделено 848 тыс. рублей на ремонт.

В ходе дальнейших надзорных мероприятий Артемовская городская прокуратура даст правовую оценку соблюдению организациями коммунального комплекса требований федерального законодательства о водоснабжении и водоотведении, в том числе при подготовке к отопительному сезону.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 25.02.19

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