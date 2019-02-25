В Екатеринбурге почтят память Бориса Немцова ночной вахтой

В Екатеринбурге в годовщину убийства политика Бориса Немцова пройдет пикет его сторонников. Памятное мероприятие состоится 27 февраля на площади Труда и растянется на несколько часов.

Как сообщают организаторы акции, участники принесут фотографии Бориса Немцова, цветы и свечи на постамент памятника основателям города. С 12.00 до 22.00 на этом месте будет проходить пикет вместе с вахтой памяти, однако большинство сторонников соберутся к 20.00. Активисты будут дежурить до 01.31 – время убийства политика. Затем последует минута молчания, после которой могут выступить все желающие.

Инициаторами пикета стали представители партии «Яблоко» и Парнас. По их словам, памятная акция согласована с министерством общественной безопасности.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал виновными в убийстве оппозиционера пятерых подсудимых и приговорил их к заключению от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Накануне в столице России состоялся марш памяти Бориса Немцова, собравшего по разным данным от 6 до 10 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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