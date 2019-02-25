В Верхней Пышме сгорела трехкомнатная квартира – хозяин развел костер, чтобы приготовить ужин

В Верхней Пышме произошел пожар в многоквартирном доме на Успенском проспекте, 93. Горела квартира, в которой много лет живет патологический накопитель ‒ мужчина страдает алкоголизмом и психическим расстройством, из-за которого тащит в свое жилье вещи и отходы с окрестных помоек.

По словам его соседей, они обращались с жалобами в разные инстанции, но помощи не получили, несмотря на жуткую антисанитарию, сильный запах в подъезде, засилье тараканов, мышей и крыс. В течение нескольких лет хозяин помойной квартиры не платил за услуги ЖКХ, в итоге ее отключили от электроэнергии и газа. Готовить еду ему было не на чем, поэтому он разводил костры прямо в квартире. Последняя попытка была неудачной ‒ загорелся хлам, полностью выгорела одна из комнат. Сам владелец жилья с сильными ожогами тела попал в реанимацию, передает govp.info.

Напомним, что год назад в Екатеринбурге управляющая компания и газовики вместе с судебными приставами получили доступ в квартиру женщины на улице Малышева, 116. В помещении тоже были тонны отходов, для вывоза которых потребовался целый КамАЗ. Добиться очистки квартиры удалось после очередной попытки газовиков провести проверку оборудования. Ранее попасть в квартиру им не удавалось, из-за этого газ отключили во всех квартирах по стояку. Почти полтора года из-за соседки с расстройством люди жили без газа.

Очистка квартиры пенсионерки

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.19

В Екатеринбурге почтят память Бориса Немцова ночной вахтой. / СКР заинтересовался падением льдины на пенсионерку с крыши мэрии (ФОТО). / Слух дня: свердловские власти получили втык от Кремля за мусорную реформу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»