За зиму на Урале стало больше браконьеров – выявлено 43 случая

В Свердловской области стало больше браконьеров, сообщили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона. Чиновники объяснили, что охотникам зимой легче находить добычу по следам на снегу. «С первого декабря прошлого года по 20 февраля 2019 года на территории Свердловской области выявлено 43 случая незаконной добычи диких копытных животных. В некоторых случаях для установления виновных лиц необходимо провести длительное расследование, но в рамках межведомственного взаимодействия браконьеров также удается задерживать с неоспоримыми вещественными доказательствами в лесу и на дороге», – сказал глава департамента Александр Кузнецов.

Например, в декабре сотрудники Госавтоинспекции задержали на Пермском тракте жителя Первоуральска, который вез в прицепе туши лося и лосихи. Разрешения на охоту у него не было. Ущерб оценили в 640 тысяч рублей.

В январе инспекторы ГИБДД остановили подозрительную машину в Байкаловском районе. В ней везли убитого самца косули. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

В Таборинском городском округе охотничий инспектор вычислил браконьера по следам снегохода ‒ они вели из леса от места убийства животного прямо к дому нарушителя в деревне Якшино. Прибывшие полицейские нашли улики, подтверждающие незаконную охоту. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

По данным фактам СУ СКР по Свердловской области расследует уголовные дела по статье «Незаконная охота, совершенная в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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